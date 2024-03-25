В Европе растет понимание того, что Россию нужно победить в Украине, - президент Литвы

Европейские лидеры все более согласны с тем, что Россию нужно победить в Украине. В ином случае война может грозить странам ЕС.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Politico заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я думаю, что растет понимание того, что мы должны победить Россию, потому что иначе будет продолжение этой трагической истории… По крайней мере, я не вижу лидеров, которые хотели бы позвонить Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.), чтобы поговорить о проблемах в Украине", - отметил глава литовского государства.

По его словам, в Европе нет ни одного лидера, кроме премьера Венгрии Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо, которые бы доверяли российскому диктатору.

"Если (Россия - ред.) сломает первую линию обороны (в Украине - ред.), они войдут и пойдут за нами, и тогда будет вторая линия обороны", - добавил президент.

Науседа подчеркнул, что Москва бросает вызов всем демократиям в Европе. Под угрозой Германия, Франция, Испания и даже Португалия, которая находится довольно далеко от линии фронта.