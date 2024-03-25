У Європі зростає розуміння того, що Росію потрібно перемогти в Україні, - президент Литви

Європейські лідери дедалі згодніші з тим, що Росію потрібно перемогти в Україні. Інакше війна може загрожувати країнам ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Politico заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Я думаю, що зростає розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, бо інакше буде продовження цієї трагічної історії... Принаймні, я не бачу лідерів, які хотіли б подзвонити Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.), щоб поговорити про проблеми в Україні", - наголосив глава литовської держави.

За його словами, у Європі немає жодного лідера, окрім прем'єра Угорщини Віктора Орбана та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, які б довіряли російському диктатору.

"Якщо (Росія - ред.) зламає першу лінію оборони (в Україні - ред.), вони увійдуть і підуть за нами, і тоді буде друга лінія оборони", - додав президент.

Науседа наголосив, що Москва кидає виклик усім демократіям у Європі. Під загрозою Німеччина, Франція, Іспанія і навіть Португалія, яка знаходиться досить далеко від лінії фронту.