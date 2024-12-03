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Рютте озвучил три ключевых направления помощи НАТО для Украины, среди них нет приглашения в Альянс

Вторник 03 декабря 2024 20:19
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Рютте озвучил три ключевых направления помощи НАТО для Украины, среди них нет приглашения в Альянс Фото: Марк Рютте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Страны-союзники должны наращивать помощь для Украины. Это должна быть помощь в восстановлении трех направлений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте перед началом встречи Совета Украина-НАТО.

По его словам, в первую очередь необходимо помочь Украине как можно лучше восстановить энергетические сети и энергетическую инфраструктуру.

"Мы не можем допустить превращения зимы в оружие против Украины. Мы этим утром обсуждали это с (госсекретарем США - ред.) Тони Блинкеном, и это является решающим элементом", - сказал Рютте.

Второе направление - это обеспечение надежной противовоздушной обороны в Украине.

"Мы уже сделали немало, но должно быть сделано больше, чтобы страна была в как можно большей безопасности с точки зрения противовоздушной защиты. Третье: мы должны убедиться, что военная помощь поступает в Украину", - подчеркнул Рютте.

Перспективы членства Украины в НАТО

Украина рассматривает членство в НАТО как самый надежный способ гарантировать свою безопасность, однако некоторые страны, в частности Венгрия, выступают против ее вступления. В ноябре Парламентская ассамблея НАТО призвала ускорить этот процесс, но Альянс не установил конкретных сроков и не направил официального приглашения.

Президент Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО приостановит активную фазу войны. В то же время в Альянсе подчеркивают необратимость курса Украины к членству, а дальнейшие решения будут в значительной степени зависеть от позиции США.

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