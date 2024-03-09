В Европе призывают готовиться к выходу США из НАТО после возвращении Трампа, - Telegraph

Перспектива возвращения Трампа к власти после выборов в США вызывает обеспокоенность в Европе по поводу продолжения американской поддержки Украины и союзников по НАТО. Как сообщает The Telegraph, дипломаты в странах НАТО считают, что

The Telegraph,

Дипломат из другой страны НАТО заявил, что таким странам, как Британия,

The Telegraph,

В ноябре этого года в США пройдут президентские выборы. За пост президента, скорее всего, будут соревноваться действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп. Последний стал единственным кандидатом от Республиканской партии по результатам праймериз.

Однако Трамп не только сумел расправиться с конкурентами внутри своей партии, но и демонстрирует уверенное, в несколько процентов преимущество уже над Джо Байденом. Что еще важнее - Трамп не просто обгоняет Байдена по уровню общенародной поддержки, а еще и опережает того фактически во всех "колеблющихся" штатах, которые при американской системе выборов как раз и определяют победителя.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет ко второму президентскому сроку в США".

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