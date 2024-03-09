RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Европе призывают готовиться к выходу США из НАТО после возвращении Трампа, - Telegraph

Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Дипломаты стран-членов НАТО считают, что Европе нужно готовиться к возможному выходу США из альянса в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Перспектива возвращения Трампа к власти после выборов в США вызывает обеспокоенность в Европе по поводу продолжения американской поддержки Украины и союзников по НАТО. Как сообщает The Telegraph, дипломаты в странах НАТО считают, что

The Telegraph,

Дипломат из другой страны НАТО заявил, что таким странам, как Британия,

The Telegraph,

В ноябре этого года в США пройдут президентские выборы. За пост президента, скорее всего, будут соревноваться действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп. Последний стал единственным кандидатом от Республиканской партии по результатам праймериз.

Однако Трамп не только сумел расправиться с конкурентами внутри своей партии, но и демонстрирует уверенное, в несколько процентов преимущество уже над Джо Байденом. Что еще важнее - Трамп не просто обгоняет Байдена по уровню общенародной поддержки, а еще и опережает того фактически во всех "колеблющихся" штатах, которые при американской системе выборов как раз и определяют победителя.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет ко второму президентскому сроку в США".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНАТОЕвросоюзДональд Трамп