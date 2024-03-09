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В Європі закликають готуватися до виходу США з НАТО після повернення Трампа, - Telegraph

Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Дипломати країн-членів НАТО вважають, що Європі потрібно готуватися до можливого виходу США з альянсу у разі повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Перспектива повернення Трампа до влади після виборів в США викликає занепокоєння в Європі щодо продовження американської підтримки України та союзників по НАТО. Як йдеться у публікації The Telegraph, дипломати в країнах НАТО вважають, що 

The Telegraph

Дипломат з іншої країни НАТО заявив, що таким країнам, як Британія, 

The Telegraph, 

У листопаді цього року в США відбудуться президентські вибори. За посаду президента найімовірніше будуть змагатися чинний президент Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп. Останній став єдиним кандидатом від Республіканської партії за результатом праймеріз.

Однак, Трамп не тільки зумів розправитися з конкурентами всередині своєї партії, а й демонструє впевнену, у кілька відсотків перевагу вже над Джо Байденом. Що ще важливіше – Трамп не просто обганяє Байдена за рівнем загальнонародної підтримки, а ще й випереджає того фактично у всіх штатах, що "вагаються", які за американської системи виборів якраз і визначають переможця.

Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США".

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