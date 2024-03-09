В Европе призывают готовиться к выходу США из НАТО после возвращении Трампа, - Telegraph

Дипломаты стран-членов НАТО считают, что Европе нужно готовиться к возможному выходу США из альянса в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Перспектива возвращения Трампа к власти после выборов в США вызывает обеспокоенность в Европе по поводу продолжения американской поддержки Украины и союзников по НАТО. Как сообщает The Telegraph, дипломаты в странах НАТО считают, что европейским столицам необходимо подготовить план и пересмотреть свой текущий оборонный потенциал.

Один европейский дипломат сказал The Telegraph, что скандальные заявления Трампа, в частности об отказе помогать союзникам в случае нападения РФ, вызывают "беспокойство".

"Никто не знает, что он намерен делать дальше", - сказал дипломат, добавив, что страны НАТО должны разработать сценарий для ослабления зависимости альянса от США.

Дипломат из другой страны НАТО заявил, что таким странам, как Британия, следует еще больше управлять европейской безопасностью, поскольку возможный выход США из НАТО создаст "огромный пробел".

Третий дипломат, с которым пообщался The Telegraph, увидел позитив в опасении выхода США из НАТО. По его мнению, такая неопределенность заставит европейские страны "больше думать о собственном оборонном планировании - адекватное оно или нет?"

Выборы в США и возможность возвращения Трампа

В ноябре этого года в США пройдут президентские выборы. За пост президента, скорее всего, будут соревноваться действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп. Последний стал единственным кандидатом от Республиканской партии по результатам праймериз.

Однако Трамп не только сумел расправиться с конкурентами внутри своей партии, но и демонстрирует уверенное, в несколько процентов преимущество уже над Джо Байденом. Что еще важнее - Трамп не просто обгоняет Байдена по уровню общенародной поддержки, а еще и опережает того фактически во всех "колеблющихся" штатах, которые при американской системе выборов как раз и определяют победителя.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет ко второму президентскому сроку в США".

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