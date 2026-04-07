В Европе заговорили об армии ЕС после угроз США выйти из НАТО

По его словам, решение о возможном выходе США из НАТО зависит исключительно от президента Дональда Трампа. В то же время Альбарес напомнил, что после терактов 11 сентября 2001 года союзники по Альянсу выступили солидарно с Вашингтоном.

"НАТО - это взаимовыгодный альянс как для европейцев, так и для американцев... Но заявления администрации США и ее новые позиции по евроатлантической безопасности побуждают нас, европейцев, сделать шаг вперед в вопросах суверенитета и обороны", - заявил он.

Глава испанского МИД добавил, что Европа должна сама позаботиться о безопасности своих граждан.

"Мы должны взять безопасность и сдерживание наших граждан в свои руки", - добавил дипломат

По его словам, для этого Европейский Союз должен двигаться к созданию общеевропейской армии, интеграции оборонной промышленности, а также формированию единого цифрового рынка и союза рынков капитала.

Раскол между США и НАТО

Напомним, с начала войны Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. После этого Дональд Трамп призвал союзников по НАТО присоединиться к его разблокированию, направив в регион свои корабли, однако часть партнеров отказалась участвовать в этой операции.

В то же время некоторые союзники публично заявили, что это "не их война". В частности, Испания отказалась поддерживать операцию США против Ирана, из-за чего американцам пришлось вывести самолеты с испанских баз. Как сообщала министр обороны Испании Маргарита Роблес, с баз в Морон-де-ла-Фронтера в Севилье и Роте в Кадисе США вывезли около 12 самолетов-заправщиков KC-135.