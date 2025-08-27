В Европе восстанавливают болота, чтобы остановить российские танки, - Politico

Страны Европейского Союза планируют обезопасить свои восточные границы от возможного российского вторжения, создав своеобразный водный барьер с помощью восстановления болот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.
Как пишет издание, в феврале 2022 года, когда российские войска двинулись на Киев, украинский консультант по вопросам обороны Александр Дмитриев решился на нестандартный шаг: взорвать дамбу на реке Ирпень.
Фото российских танков, погрязших в болоте, в свое время облетели весь мир. Три года спустя этот эпизод вдохновляет страны восточного фланга НАТО рассматривать восстановление собственных болот - совмещая две стратегические цели, которые все чаще конкурируют за ресурсы: усиление обороны и борьбу с изменением климата.
В Европе считают, что идея Дмитриева не только позволит защитить границы от потенциального нападения России, но и поможет борьбе с глобальным потеплением. Ведь "торфяные болота улавливают углекислый газ, нагревающий планету, так же хорошо, как и утапливают вражеские танки".
Финские политики предлагают восстанавливать болота вдоль границ с Россией. Министерства обороны и окружающей среды уже готовят совместный пилотный проект.
"Это одновременно защита, климат и природа", - пояснили в Министерстве окружающей среды Финляндии.
Идею активно поддерживают и в парламенте. По словам депутата, заболоченные территории на восточной границе могут усложнить передвижение врага и стать важным элементом обороны.
В Польше восстановление болот уже входит в масштабный оборонный проект "Восточный щит", стоимостью более 2 миллиардов евро.
Министерство обороны заявляет, что восстановление торфяников и облесение приграничных территорий повысит защиту страны и поможет выполнить климатические обязательства перед ЕС.
"Для нас природа - союзник", - говорит заместитель министра обороны.
Ученые и активисты подчеркивают, что это беспроигрышный вариант: меньшие выбросы парниковых газов и естественные барьеры для вражеской техники.
В странах Балтии торфяники занимают до 10% территории, но системного плана восстановления нет.
В Литве вопрос оборонного использования болот только начинают обсуждать. Латвия и Эстония пока ограничиваются использованием имеющихся природных препятствий в планировании обороны, без масштабных программ восстановления.
Ученые настаивают, что вернуть деградированные болота в естественное состояние будет просто - достаточно закрыть осушительные канавы и восстановить водный режим.
В то же время использование торфяников для обороны вдохновляет не все страны. В Германии, где осушено более 90% торфяных болот, Бундесвер не изъявил желания обсуждать эту идею.
Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину в Европе выросли опасения новой агрессии со стороны РФ. Страны начали активно готовиться - модернизируют свои армии и разрабатывают планы обороны в случае возможного нападения.
Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт, Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.
Президент Украины Владимир Зеленский также предполагает, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет, чтобы проверить альянс на прочность.
