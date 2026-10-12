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Европе следует просить Украину о новых ударах по дата-центрах РФ, - премьер Литвы

18:53 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Украина атакует дата-центры "Яндекса" (Getty Images)

Удары Украины по российских дата-центрах могут помочь европейским странам защитить свои выборы от попыток влияния извне.

Об этом заявил премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Думаю, нам следует попросить господина Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) поразить больше дата-центров в России, и это, возможно, помогло бы", - подчеркнул Синкявичюс, отвечая на вопрос о защите выборов от вмешательства.

Также глава литовского правительства подчеркнул, что хоть стратегии и планы важны, но Россию они не сдержат.

"Оборонная промышленность наших стран все еще отстает от реальных производственных потребностей, поэтому нужно искать способы ее стимулировать - через более активное взаимное сотрудничество, обучение на опыте Украины и приобретаемых ею компетенциях", - добавил он.

Удары Украины по дата-центрах в РФ

Напомним, Украина после российских атак на дата-центры начала отвечать зеркально.

В частности, 8 октября стало известно, что украинские защитники атаковали дата-центр "Яндекса", который находится в Рязанской области.

После этого россияне жаловались на сбои в работе ряда сервисов. В частности, не работали сайты российских пропагандистских изданий.

Уже в воскресенье, 11 октября, стало известно о новой атаке на дата-центр "Яндекса", который находится во Владимирской области.

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