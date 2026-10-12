Европе следует просить Украину о новых ударах по дата-центрах РФ, - премьер Литвы

Удары Украины по российских дата-центрах могут помочь европейским странам защитить свои выборы от попыток влияния извне.
Об этом заявил премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Думаю, нам следует попросить господина Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) поразить больше дата-центров в России, и это, возможно, помогло бы", - подчеркнул Синкявичюс, отвечая на вопрос о защите выборов от вмешательства.
Также глава литовского правительства подчеркнул, что хоть стратегии и планы важны, но Россию они не сдержат.
"Оборонная промышленность наших стран все еще отстает от реальных производственных потребностей, поэтому нужно искать способы ее стимулировать - через более активное взаимное сотрудничество, обучение на опыте Украины и приобретаемых ею компетенциях", - добавил он.
Напомним, Украина после российских атак на дата-центры начала отвечать зеркально.
В частности, 8 октября стало известно, что украинские защитники атаковали дата-центр "Яндекса", который находится в Рязанской области.
После этого россияне жаловались на сбои в работе ряда сервисов. В частности, не работали сайты российских пропагандистских изданий.
Уже в воскресенье, 11 октября, стало известно о новой атаке на дата-центр "Яндекса", который находится во Владимирской области.