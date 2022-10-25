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Неожиданный поворот. Bloomberg указал на избыток газа в Европе, но трудности впереди

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Европа, Вторник 25 октября 2022 19:59
Неожиданный поворот. Bloomberg указал на избыток газа в Европе, но трудности впереди Фото: в Европе внезапно появилось больше газа, чем она может использовать (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Страны Европы накопили больше газа, чем им нужно, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Стало известно, что газовые хранилища почти заполнены еще до того, как европейцы успели поднять температуру в своих домах. Однако, риски еще впереди: многое зависит от погоды, ведь резкое похолодание быстро заставит Европу начать использование запасов.

Правительства также озабочены угрозой новых диверсий на энергетических объектах, которые могут перевернуть рынок. Но в конце октября ситуация лучше, чем политики могли надеяться.

Теплая погода пока помогает ограничить спрос, но европейские политики озабочены тем, что пониженные цены на газ приведут к росту потребления, когда температура снизится.

Ожидается, что избыток газа в Европе будет продолжаться, по меньшей мере, до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европа увидит длительное похолодание.

Кроме этого, по оценкам, сокращение спроса на газ в 2022 году оценивается примерно в 7-9%, в основном за счет отключения крупных промышленных потребителей. Однако это не достигает целевого показателя ЕС в 15%.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Европейский союз на сегодняшний день окончательно стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС пришли к согласию относительно шагов в борьбе с энергетическим кризисом, однако не утвердили пакет конкретных мер, представленный Еврокомиссией.

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