В Европе после энергетического кризиса цены на газ упали почти на 60%

Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году и еще на 12% в этом. Они продолжают снижаться благодаря рекордным запасам газа и возобновляемым источникам энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Утверждается, что, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года и вызванные им проблемы с международными поставками через Красное море, цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе продолжают падать.

Издание объясняет это явление рекордными запасами газа, широкими инвестициями в развитие возобновляемых источников энергии, а также небольшим экономическим ростом, ограничивающим спрос на энергию в крупных промышленных государствах.

Отмечается, что преодолев кризис сравнительные европейские цены сейчас торгуются ниже 30 евро за мегаватт-час, что составляет примерно десятую часть от пиковых уровней 2022 года.

"Это вторая зима, которую Европа переживает без российского газа. Тот факт, что сейчас есть прецедент - зима 2022-2023 годов, которая прошла без проблем, помогает трейдерам успокоить нервы", - заявил руководитель европейского отдела исследований нефти и газа Ким Фустье.

Российский газ в Европе

Хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из России.

Часть стран Евросоюза продолжают импортировать газ из РФ, невзирая на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия. Также в прошлом году Испания увеличила импорт российского газа на 35 процентов.

Но поставки все же уменьшаются. По информации Reuters, поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза.