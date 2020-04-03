Фонд Порошенка відновив для київської лікарні швидкої допомоги ще 8 апаратів ШВЛ

Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

Марина Порошенко зазначила, що допомога лікарям сьогодні - це пріоритет

"Благодійний фонд Порошенка" відновив для Київської міської клінічної лікарні ще 8 апаратів штучної вентиляції легень для боротьби з коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як зазначається на сайті, завідуючий відділенням інтенсивної терапії Ігор Малиш подякував за допомогу і повідомив, що з часу передачі попередніх двох апаратів вони вже допомогли врятувати життя 15-ти пацієнтів.

"Апарати, які нам передали тиждень тому, вже 15 людей, пацієнтів перебували на вентиляції. Тобто за цей час ми зробили багато. Все це піде далі в роботу, і я висловлюю вам велику вдячність від колективу відділення інтенсивної терапії за те, що ви нас підтримували та підтримуєте. Цим апаратам більше 10-ти років і їм потрібен був капітальний ремонт. І ось завдяки Фонду цей ремонт проведено. Тобто замінили все – електроніку, замінили двигуни, турбіни в цих апаратах – це, можна сказати, абсолютно нові апарати, які прослужать ще не менше 10-ти років", - сказав Малиш.

Своєю чергою, директор комунального підприємства "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Ткаченко наголосив, що це обладнання вкрай необхідне для лікування людей з ураженнями легень і ускладненням коронавірусної хвороби.

"Колектив анестезіологів, реаніматологів має великий досвід штучної вентиляції легень. Більше, ніж наша лікарня швидкої допомоги, мабуть, ніде не проводиться така кількість. Щоденно близько 20-ти хворих на штучній вентиляції легень. Наші лікарі мають великий професійний досвід, знають, яку вентиляцію потрібно робити, якого хворого яким апаратом краще і так далі. Дай Боже, щоб хворих не було взагалі й ніхто до нас не поступив. Але лікарня готова допомагати", - сказав він.

Водночас, Марина Порошенко, яка вже вдруге за останні тижні побувала в цій лікарні, зазначила, що допомога лікарям сьогодні - це пріоритет, адже медики перебувають на передньому краї боротьби з епідемією.

"Для Фонду Порошенка пріоритетом є допомога лікарям, які зараз на передовій захисту українського населення від коронавірусу. На жаль, сьогодні вже 30 лікарів захворіли. Фонд Порошенка робить все необхідне для того, щоб захистити наших лікарів. Ми вже профінансували постачання і захисних окулярів, і 700 тисяч масок, 70 тисяч захисних медичних костюмів. Ми їх передаємо до лікарень по всій Україні. І рентген-апарати, які допомагають швидко діагностувати запалення легень та призначити правильне лікування", - сказала Марина Порошенко.

Вона також повідомила, що крім 10 апаратів штучної вентиляції легень, які вже передані у столичну лікарню, зараз вже відновлюються п’ять апаратів ШВЛ для Миколаївської та Івано-Франківської областей.

Нагадаємо, що Фонд Порошенка також профінансував відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги та передав комплекти реанімаційного обладнання у лікарні Дніпра, Львова, Одеси, Вінниці, Тернополя. Найближчим часом коштом Фонду будуть відновлені апарати ШВЛ у Вінницькій обласній дитячій лікарні та лікарні в Миколаєві.

Фонд також допомагає людям, які потребують особливого піклування під час карантину - малозабезпеченим, людям похилого віку, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, сім’ям загиблих воїнів та ветеранам АТО/ООС. Понад 10 тисяч продуктових наборів коштом Фонду Порошенка надходять в регіони країни.