В Европейском союзе осудили очередной запуск КНДР баллистической ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности ЕС Набилу Массрали .

"ЕС призывает КНДР прекратить все незаконные действия, которые подрывают международный мир и безопасность в ее регионе и за его пределами", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе отметили, что единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через участие КНДР в диалоге с соответствующими сторонами и выполнение своих обязательств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН по полному, проверенному и необратимому отказу от своего ядерного оружия и баллистических ракет.

"ЕС готов работать со всеми партнерами в продвижении значимого дипломатического процесса, направленного на полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова", - добавила Массрали.

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

Ранее ракетное управление КНДР провело испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой.

5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе - Эпхендо и Пеньондо, что заставило эвакуироваться жителей островов. Еще 60 снарядов она выпустила и на следующий день.