У Європейському союзі засудили черговий запуск КНДР балістичної ракети

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря із закордонних справ і політики безпеки ЄС Набілу Массралі .

"ЄС закликає КНДР припинити всі незаконні дії, які підривають міжнародний мир і безпеку в її регіоні та за його межами", - йдеться в заяві.

У Євросоюзі зазначили, що єдиний шлях до стійкого миру і безпеки на Корейському півострові лежить через участь КНДР у діалозі з відповідними сторонами та виконання своїх зобов'язань відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо повної, перевіреної та незворотної відмови від своєї ядерної зброї та балістичних ракет.

"ЄС готовий працювати з усіма партнерами в просуванні значущого дипломатичного процесу, спрямованого на повну, таку, що піддається перевірці, і незворотну денуклеаризацію Корейського півострова", - додала Массралі.

Військова діяльність КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

Раніше ракетне управління КНДР провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.

5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо, що змусило жителів островів евакуюватись. Ще 60 снарядів вона випустила й на наступний день.