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У Європейському союзі засудили черговий запуск КНДР балістичної ракети

Понеділок 15 січня 2024 21:56
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У Європейському союзі засудили черговий запуск КНДР балістичної ракети Архівне фото: У Європейському союзі засудили черговий запуск КНДР балістичної ракети (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз рішуче засуджує запуск Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичної ракети 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря із закордонних справ і політики безпеки ЄС Набілу Массралі.

"ЄС закликає КНДР припинити всі незаконні дії, які підривають міжнародний мир і безпеку в її регіоні та за його межами", - йдеться в заяві.

У Євросоюзі зазначили, що єдиний шлях до стійкого миру і безпеки на Корейському півострові лежить через участь КНДР у діалозі з відповідними сторонами та виконання своїх зобов'язань відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо повної, перевіреної та незворотної відмови від своєї ядерної зброї та балістичних ракет.

"ЄС готовий працювати з усіма партнерами в просуванні значущого дипломатичного процесу, спрямованого на повну, таку, що піддається перевірці, і незворотну денуклеаризацію Корейського півострова", - додала Массралі.

Військова діяльність КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

Раніше ракетне управління КНДР провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.

5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо, що змусило жителів островів евакуюватись. Ще 60 снарядів вона випустила й на наступний день.

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