Європейський суд відмовився зняти санкції проти російського банку ВТБ

Сьогодні, 25 червня, Верховний суд Європейського союзу відхилив апеляцію російського банку "ВТБ" і залишив у силі економічні санкції. Вони обмежують доступ банку до деяких фінансових операцій і ринків капіталу в ЄС

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Євросоюз ввів секторальні економічні санкції проти Росії у 2014 році після того, як був анексований Крим, а також вони були посилені після російської агресії на Донбасі. Таким чином під санкції потрапили п'ять російських банків, а саме: "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "ВЭБ" і "Россельхозбанк".

Таким чином європейським резидентам заборонено надавати цим банкам середньострокове та довгострокове фінансування.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації за захоплення українського Криму.

Також раніше заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що Росія загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти з себе міжнародні санкції.