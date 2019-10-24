Європейський суд звинуватив Францію у недотриманні чистоти повітря

Європейський суд у Люксембурзі у четвер, 24 жовтня, дійшов висновку, що Франція порушувала вимоги щодо чистоти повітря у 12 регіонах, включно з Парижем, Страсбургом та Марселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Так, суд Європейського союзу встановив, що Франція впродовж декількох років системно не дотримувалася європейських вимог щодо чистоти повітря. В суді зазначили, що французька влада не робила жодних серйозних дій для зменшення рівня забруднення у 12 регіонах.

Також суд не взяв до уваги твердження Парижу про те, що влада не могла виконати вимоги Євросоюзу у зв'язку з структурними проблемами. Суд наголосив, що не має значення з яких причин Франція порушувала європейське законодавсто.

Як повідомляється, тепер Париж повинен в короткий термін здійснити всі необхідні заходи для того, щоб привести рівень чистоти повітря, а саме зменшити вміст двооксиду азоту в атмосфері, до європейських норм. Якщо французька влада не виконає рішення суду, Єврокомісія вимагатиме великих штрафних санкцій.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили про результати аналізу атмосферного повітря у Києві. За даними відомства, наразі у столиці не фіксується збільшення концентрації забруднювальних речовин. Також в МОЗ наголосили, що уряд буде комплексно вирішувати проблему забрудення повітря.