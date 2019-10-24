Европейский суд обвинил Францию в несоблюдении чистоты воздуха

Европейский суд в Люксембурге в четверг, 24 октября, пришел к выводу, что Франция нарушала требования по чистоте воздуха в 12 регионах, включая Париж, Страсбург и Марсель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Так, суд Европейского союза установил, что Франция на протяжении нескольких лет системно не соблюдала европейские требования по чистоте воздуха. В суде отметили, что французские власти не предпринимали никаких серьезных действий для снижения уровня загрязнения в 12 регионах.

Также суд не принял во внимание утверждения Парижа о том, что власти не могли выполнить требования Евросоюза в связи с структурными проблемами. Суд подчеркнул, что не имеет значения по каким причинам Франция нарушала европейское законодательство.

Как сообщается, теперь Париж должен в короткий срок осуществить все необходимые мероприятия для того, чтобы привести уровень чистоты воздуха, а именно уменьшить содержание двуокиси азота в атмосфере, до европейских норм. Если французские власти не выполнят решение суда, Еврокомиссия потребует больших штрафных санкций.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили о результатах анализа атмосферного воздуха в Киеве. По данным ведомства, сейчас в столице не фиксируется увеличение концентрации загрязняющих веществ. Также в Минздраве подчеркнули, что правительство будет комплексно решать проблему загрязнения воздуха.