Європейський союз мовників закликав Україну в повному обсязі профінансувати "UA: Суспільне"

Фото: "UA: Суспільне" (facebook.com/PBCUkraine)

Організація стурбована планами по скороченню фінансування суспільного мовлення в Україні в 2019 році

Європейський союз мовників закликав уряд України профінансувати Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ) на 2019 рік у повному обсязі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації.

Зокрема, Європейський союз мовників стурбований планами щодо подальшого скорочення фінансування суспільного мовлення в Україні на 43% в 2019 році.

При цьому вказується, що, незважаючи на те, що в законі "Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні" чітко визначено бюджет громадського мовника, в цьому році ПАТ "НОТУ" також отримало лише близько половини передбаченої законом суми.

Також організація закликала уряд України забезпечити належне, чесне і незалежне фінансування НОТУ у відповідності з законами України і європейськими стандартами.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що "UA: Суспільне" буде закривати регіональні філії в разі недофінансування в 2019 році. За словами голови правління НОТУ Зураба Аласанія, з 1,8 млрд гривень фінансування на даний момент в бюджеті на 2019 рік передбачається всього 1,017 млрд гривень. Він також додав, що при цьому є шанси, що і ця сума буде скорочена.

Раніше голова правління "Національної громадської телерадіокомпанії України" Зураб Аласанія заявив, що Державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення 25 вересня відключив мовлення телеканалу "UA: Перший" за борги.