Европейский союз вещателей призвал Украину в полном объеме профинансировать "UA: Суспільне"

Фото: "UA: Суспільне" (facebook.com/PBCUkraine)

Организация обеспокоена планами по сокращению финансирования общественного вещания в Украине в 2019 году

Европейский союз вещателей призвал правительство Украины профинансировать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) на 2019 год в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации.

В частности, Европейский союз вещателей обеспокоен планами по дальнейшему сокращению финансирования общественного вещания в Украине на 43% в 2019 году.

При этом указывается, что, несмотря на то, что в законе "Об общественном телевидении и радиовещании в Украине" четко определен бюджет общественного вещателя, в этом году ПАО "НОТУ" также получило только около половины предусмотренной законом суммы.

Также организация призвала правительство Украины обеспечить должное, честное и независимое финансирование НОТУ в соответствии с законами Украины и европейскими стандартами.

Напомним, сегодня сообщалось, что "UA: Суспільне" будет закрывать региональные филиалы в случае недофинансирования в 2019 году. По словам председателя правления НОТУ Зураба Аласания, из 1,8 млрд гривен финансирования на данный момент в бюджете на 2019 год предполагается всего 1,017 млрд гривен. Он также добавил, что при этом есть шансы, что и эта сумма будет сокращена.

Ранее Зураб Аласания заявил, что Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения 25 сентября отключил вещание телеканала "UA: Первый" за долги.