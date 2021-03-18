Європейський регулятор схвалив подальше застосування вакцини AstraZeneca

Голова агентства Эмер Кук підтвердила, що вакцина є ефективною і безпечною, а користь від неї суттєво переважує можливі ризики.

У EMA заявили, що вакцина AstraZeneca не призводить до збільшення ризику проблеми зі згортанням крові і утворення тромбів. У той же час, в агентстві не виключили, що між випадками тромбозу і застосуванням вакцини є зв'язки і вивчення цієї ситуації продовжиться.

Нагадаємо, що протягом останніх тижнів ряд країн Європи зупинили вакцинацію AstraZeneca у зв'язку з випадками тромбозу у пацієнтів, які отримали дозу цієї вакцини.

У вівторок стало відомо, що Італія і Франція готові відновити вакцинацію від коронавіруса препаратом AstraZeneca. Вони чекають сигналу від європейського регулятора.