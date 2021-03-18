Европейский регулятор одобрил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca

Глава агентства Эмер Кук подтвердила, что вакцина является эффективной и безопасной, а польза от нее существенно перевешивает возможные риски.

В EMA заявили, что вакцина AstraZeneca не приводит к увеличению риска проблем со свертыванием крови и образования тромбов. В то же время, в агентстве не исключили, что между случаями тромбоза и применением вакцины есть связи и изучение этой ситуации продолжится.

Напомним, что в течение последних недель ряд стран Европы остановили вакцинацию AstraZeneca в связи со случаями тромбоза у пациентов, получивших дозу этой вакцины.

Во вторник стало известно, что Италия и Франция готовы возобновить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Они ждут сигнала от европейского регулятора.