Італія і Франція готові відновити вакцинацію AstraZeneca
Італія і Франція готові відновити вакцинацію від коронавіруса препаратом AstraZeneca. Вони чекають сигналу від європейського регулятора.
Про це повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розповів про бесіду з президентом Франції Еммануелем Макроном і назвав останні коментарі від Європейського медичного агентства "обнадійливими".
Він зазначив, що лідери домовилися відновити вакцинацію цим препаратом у своїх країнах. Вони чекають підсумкового висновку та "зеленого світла" від медичного агентства в четвер і тоді вони відновлять процес.