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Італія і Франція готові відновити вакцинацію AstraZeneca

Новость на русском → Європа, Вівторок 16 березня 2021 21:19
Італія і Франція готові відновити вакцинацію AstraZeneca
Автор: Роман Тверденко

Італія і Франція готові відновити вакцинацію від коронавіруса препаратом AstraZeneca. Вони чекають сигналу від європейського регулятора.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розповів про бесіду з президентом Франції Еммануелем Макроном і назвав останні коментарі від Європейського медичного агентства "обнадійливими".

Він зазначив, що лідери домовилися відновити вакцинацію цим препаратом у своїх країнах. Вони чекають підсумкового висновку та "зеленого світла" від медичного агентства в четвер і тоді вони відновлять процес.

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