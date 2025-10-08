Европейский оборонный гигант обеспокоен: над секретным заводом в Бельгии кружат дроны

Компания Thales Belgium сообщает об увеличении количества беспилотных летательных аппаратов над ее объектами, в частности над заводом в Évegnée Fort в восточном регионе Льеж, где компания имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатки для 70-мм ракет.

По словам директора Thales Belgium Алена Кеврена, над заводом сейчас летает больше дронов, чем несколько месяцев назад.

Комментарии Кеврена появились на фоне многочисленных сообщений о беспилотниках в Польше, Румынии, Германии, Норвегии и Дании в последний месяц.

Некоторые из этих дронов, в частности военные беспилотники над Польшей и Румынией, были российского происхождения, тогда как идентифицировать происхождение других аппаратов оказалось сложнее.

В ответ на рост количества пролетов на прошлой неделе Копенгаген временно запретил полеты дронов, а НАТО запустило программу "Восточный страж" для устранения пробелов в противовоздушной обороне альянса.

Компания просит помощи

Thales заявляет, что приложила значительные усилия для установки систем обнаружения на своих объектах и может использовать глушилки для блокировки сигналов управления дронами или сбивать их. Однако, по словам Кеврена, применение таких средств пока не разрешено законодательно.

Одно из опасений - что сбитые дроны могут упасть на людей или нанести ущерб на земле. Поэтому Кеврен призывает страны, в частности Бельгию, четко определить процесс реагирования, в частности границы ответственности полиции и компаний.

"Процесс требует уточнения", - сказал он.

Кеврен также отметил высокий спрос на ракеты компании среди стран НАТО, поскольку альянс пытается усилить оборону воздушного пространства. Большинство текущего производства Thales Belgium направляется в Украину.

Ракеты, изготавливаемые на заводах в Эрстале и Évegnée Fort, могут использоваться против беспилотников. В частности, версия с лазерным наведением предназначена для более крупных дронов, летающих на большой высоте, тогда как неуправляемые варианты при детонации рассыпают тысячи стальных шариков для уничтожения роев меньших дронов на малой высоте.