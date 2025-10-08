Европейский оборонный гигант обеспокоен: над секретным заводом в Бельгии кружат дроны

Европейский производитель оружия Thales Belgium зафиксировал значительное увеличение количества дронов над своим заводом в восточном регионе Льеж. Компания подчеркивает необходимость четких правил по глушению или сбиванию беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Компания Thales Belgium сообщает об увеличении количества беспилотных летательных аппаратов над ее объектами, в частности над заводом в Évegnée Fort в восточном регионе Льеж, где компания имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатки для 70-мм ракет.
По словам директора Thales Belgium Алена Кеврена, над заводом сейчас летает больше дронов, чем несколько месяцев назад.
Комментарии Кеврена появились на фоне многочисленных сообщений о беспилотниках в Польше, Румынии, Германии, Норвегии и Дании в последний месяц.
Некоторые из этих дронов, в частности военные беспилотники над Польшей и Румынией, были российского происхождения, тогда как идентифицировать происхождение других аппаратов оказалось сложнее.
В ответ на рост количества пролетов на прошлой неделе Копенгаген временно запретил полеты дронов, а НАТО запустило программу "Восточный страж" для устранения пробелов в противовоздушной обороне альянса.
Thales заявляет, что приложила значительные усилия для установки систем обнаружения на своих объектах и может использовать глушилки для блокировки сигналов управления дронами или сбивать их. Однако, по словам Кеврена, применение таких средств пока не разрешено законодательно.
Одно из опасений - что сбитые дроны могут упасть на людей или нанести ущерб на земле. Поэтому Кеврен призывает страны, в частности Бельгию, четко определить процесс реагирования, в частности границы ответственности полиции и компаний.
"Процесс требует уточнения", - сказал он.
Кеврен также отметил высокий спрос на ракеты компании среди стран НАТО, поскольку альянс пытается усилить оборону воздушного пространства. Большинство текущего производства Thales Belgium направляется в Украину.
Ракеты, изготавливаемые на заводах в Эрстале и Évegnée Fort, могут использоваться против беспилотников. В частности, версия с лазерным наведением предназначена для более крупных дронов, летающих на большой высоте, тогда как неуправляемые варианты при детонации рассыпают тысячи стальных шариков для уничтожения роев меньших дронов на малой высоте.
Заметило, что только в начале месяца мы писали, что над бельгийской военной базой в Эльзенборне, которая расположена вблизи границы с Германией заметили сразу 15 дронов.
А незадолго до этого, вечером 22 сентября - несколько неизвестных дронов нарушили воздушное пространство Дании. Аэропорт Копенгагена прекращал работу почти на четыре часа.