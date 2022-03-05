Найбільша освітня платформа в світі Coursera йде з Росії

Світові компанії продовжують бойкотувати співпрацю з Російською Федерацією. На цей раз весь свій бізнес в РФ призупинила одна з найбільших освітніх платформ в світі Coursera.

Coursera призупинила весь контент від університетів і галузевих партнерів з РФ. Це стосується курсів, спеціалізацій та ступенів. Для нових учасників контент від партнерів з РФ більше не буде доступний на платформі Coursera.

Також Coursera припинила подальшу співпрацю з навчальними закладами РФ через програму для бізнесу. Разом з цим, Coursera перестає співпрацювати з державними установами та навчальними закладами.

У Coursera додали, що доступ до освіти - право людини. У зв'язку з цим платформа буде доступна в регіонах, де немає державних санкцій. Незважаючи на це, компанія призупинила можливість для учнів в РФ записуватися на платні курси.

Джефф Маджіонкалда розповів, що Coursera співпрацює з Міністерством освіти і науки України. Це дозволить надати ВУЗам і студентам безкоштовний доступ до контенту. Також Coursera буде безкоштовною для некомерційних організацій по всьому світу, в тому числі для тих, хто підтримує українських біженців.