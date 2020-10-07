Європейських учасників СП-2 теж оштрафовано, Польща вимагає розірвати договори

Фото: будівництво "Північного потоку-2" (facebook.com/oceanscanlimited)

Польща наклала штрафи на європейських партнерів російського "Газпрому" з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Варшава також вимагає розірвати всі договори.

Про це йдеться в повідомленні польського Управління захисту конкуренції та споживачів (UOKiK).

Крім самого "Газпрому" оштрафовані газові компанії Engie Energy, Uniper, OMV, Shell і Wintershall, які приймають участь в проекті "Північний потік-2", на суму понад 234 мільйони злотих - це 61 млн доларів по курсу на 7 жовтня.

"Протягом 30 днів після отримання рішення компанії повинні розірвати договір про будівництво", - зазначив голова UOKiK Томаш Хрустни.

Він також додав, що компанії можуть оскаржити рішення регулятора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у цій справі російський Газпром оштрафували на 7,6 млрд доларів. Це максимальна міра покарання, згідно польського законодавства, яке дозволяє накладати штрафи в розмірі 10% від річного обороту.

Зазначимо, США працюють над створенням коаліції проти "Північного потоку-2". Державний секретар Майк Помпео висловив надію, що уряд Німеччини відмовиться від російського газопроводу з урахуванням ситуації з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.