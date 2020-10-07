Европейские участники СП-2 тоже оштрафованы, Польша требует разорвать договора

Фото: строительство "Северного потока-2" (facebook.com/oceanscanlimited)

Польша наложила штрафы на европейских партнеров российского "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток-2". Варшава также требует разорвать все договора.

Об этом говорится в сообщении польского Управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK).

Помимо самого "Газпрома" оштрафованы газовые компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, которые принимают участие в проекте "Северный поток-2", на сумму более 234 миллиона злотых - это 61 млн долларов по курсу на 7 октября.

"В течение 30 дней после получения решения участвующие в проекте компании должны расторгнуть договор о строительстве", - отметил глава UOKiK Томаш Хрустны.

Он также добавил, что компании могут оспорить решение регулятора.

Напомним, ранее сообщалось, что по этому делу российский Газпром оштрафовали на 7,6 млрд долларов. Это максимальная мера наказания, согласно польскому законодательству, которое позволяет накладывать штрафы в размере 10% от годового оборота.

Отметим, США работают над созданием коалиции против "Северного потока-2". Государственный секретарь Майк Помпео выразил надежду, что правительство Германии откажется от российского газопровода с учетом ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.