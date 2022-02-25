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Європейські та канадські оператори скасували плату за дзвінки в Україну

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 23:01
Європейські та канадські оператори скасували плату за дзвінки в Україну Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Мобільні оператори Канади і ряду європейських країн скасували плату за дзвінки в Україну. Київ розцінює це як прояв справжньої солідарності з українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини скасували плату за телефонні дзвінки в Україну. Такий крок - прояв справжньої солідарності з нашою державою та її народом", - зазначив міністр.

Він також додав, що Україна пам'ятатиме кожну країну, міжнародну організацію і людину, яка не відвернулася, а стояла пліч-о-пліч з українцями в критичний час.

Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність привітати українських громадян і надати гуманітарну міць біженцям, постраждалим від вторгнення Росії.

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Дмитро Кулеба
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