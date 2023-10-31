Европейские политики собираются в турне по США, чтобы усилить поддержку Украины, - Politico

Европейские политики собираются посетить США с целью усиления поддержки Украины в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии сократить поток помощи нашему государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Мы должны найти способы достучаться до общественности с обеих сторон Атлантики - не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом", - заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Он пояснил, что турне, во время которых страны Балтии и другие страны, имеющие тесные связи с Украиной, выскажутся в пользу продолжения поддержки, может сработать достаточно хорошо, если позиция будет изложена не только американскими политиками, но и теми, кто зависит от этой помощи и этого внешнеполитического курса.

"У нас есть план поездок в отдельные штаты, встреч, например, с компаниями, продающими оборудование, фактически создающее рабочие места в США. Большинство денег, которые были потрачены на Украину, фактически были потрачены в США", - отметил министр.

Ландсбергис не сообщил, какие еще государства могут присоединиться к турне.

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна уже обращается к рядовым американцам.

"Мой министр иностранных дел был в Арканзасе, разговаривал с людьми и высказывал свои взгляды, поэтому это то, что мы делаем постоянно", - сказала она.

Как отмечает издание, в Вашингтоне растет обеспокоенность, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США.

В ответ на это президент США Джо Байден изменил свою позицию по поводу войны, утверждая, что значительная часть средств, выделенных на Украину, на самом деле остается в стране, создавая рабочие места и поддерживая бизнес.

В Вашингтоне сенаторы заявили, что разъяснительная работа со стороны европейских лидеров может помочь укрепить поддержку Киева среди уставших войной избирателей.

"Я думаю, что, показывая, что это не только Украина и Россия, что это касается других стран Европы, что касается всех нас, полезно, чтобы лидеры других стран подкрепляли это", - сказал сенатор Бен Кардин, демократ, возглавляющий Комитет по иностранным делам Сената США.

Сенатор Линдси Грэм, известный республиканский поклонник помощи Украине, также сказал в комментарии Politico, что турне может быть "полезным для других".

Несмотря на политические потрясения в его партии по поводу помощи Украине, сенатор уверен, что поддержка Киева остается крепкой.

"Общественное мнение важно, но отключение Украины не поможет нам в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Грэм.

Помощь Украине и Израилю от США

Отметим, что в Сенате США ведутся дискуссии о поддержке запроса президента Джо Байдена в Конгресс о выделении 105 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.

В свою очередь новоизбранный спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы по отдельности.

Тем временем лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил за выделение помощи Украине и Израилю в рамках единого пакета.