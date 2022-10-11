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Европейские нефтяные санкции в отношении России уже влияют на торговлю, - Bloomberg

Фото: Европейские нефтяные санкции в отношении России уже влияют на торговлю (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

До введения санкций Европейского союза в отношении российской нефти еще восемь недель, но они уже бьют по торговли нефтью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Запрет страхования танкерных перевозок, вступает в силу 5 декабря. Российский груз, остающийся на плаву после этой даты, не будет больше покрываться европейским перестраховщиком.

Как сообщает издание, из-за задержки во времени между покупкой груза, его погрузкой на танкер и доставкой в пункт назначения некоторые торговые потоки будут противоречить европейским мерам, в соответствии с текущим законодательством блока.

"США уже давно выражают обеспокоенность тем, что планы Европы перекроют поставки из России и поднимут цены на нефть и топливо, поскольку страхование является неотъемлемой частью торговли, а европейские фирмы играют в ней столь важную роль", - говорится в сообщении.

Министерство финансов США потребовало от ЕС, чтобы ключевые услуги оставались доступными для трейдеров, готовых платить фиксированную цену за российскую нефть. Однако поправка к правилам ЕС еще не закреплена, а значит, если предельная цена не будет согласована вовремя, некоторые соглашения подпадут под действие европейских санкций в то время, когда грузы достигнут пункта назначения.

Как пишет Bloomberg, среднее время в пути для корабля, следующего из российского Балтийского моря в восточный Китай, составляет около 45 дней. Чтобы успеть до 5 декабря, танкер должен покинуть Балтийское море до 21 октября, чтобы достичь восточного Китая, пришвартоваться и выгрузить свой груз. Это предполагает, что он не задерживается при прохождении по Суэцкому каналу и не должен ждать разгрузочного терминала перед разгрузкой.

С каждым днем ​​линия, обозначающая самое дальнее расстояние, на которое может быть доставлена ​​российская нефть до вступления в силу санкций ЕС, смещается на запад. До 24 октября больше нельзя будет добраться до портов на юге Китая. Через неделю восточное побережье Индии будет вне зоны досягаемости, а порты Мундра, Сикка и Вадинар на западном побережье Индии будут недоступны после 7 ноября.

Напомним, что фактически после введения европейских санкций объем продаваемой Россией нефти может не сильно сократиться, но доход от этого должен снизиться существенно.

Также ЕС в новом пакете санкций допустил исключение из режима ограничения цены на российскую нефть, если это важно для энергобезопасности конкретной страны.

Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина "Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен".

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