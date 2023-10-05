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Европейские лидеры на встрече в Испании заверят Зеленского в поддержке Украины, - Reuters

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейские лидеры, как ожидается, заверят президента Украины Владимира Зеленского в долгосрочной поддержке после того, как президент США Джо Байден выразил опасения, что межреспубликанская борьба в Конгрессе может повредить американской политике в отношении продолжения помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, ожидается, что Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада - форуме, призванном способствовать сотрудничеству между более чем 40 странами, созданному в прошлом году после вторжения России в Украину.

О его приезде не было объявлено заранее по соображениям безопасности. Официальные лица, знакомые с планами, заявили, что он примет участие в саммите, что даст ему возможность потребовать более срочно необходимой военной помощи, например, систем противовоздушной обороны.

Зеленский заявил в видеообращении вечером 4 октября: "Мы готовимся к интенсивной международной деятельности - эта и следующая неделя должны быть продуктивными для Украины".

Ранее Зеленский также заявил, что получил приглашение на встречу, которая пройдет 6 октября в Гранаде, однако вряд ли приедет, поскольку сейчас необходимо его присутствие в Украине.

Саммит в Гранаде

Встреча в Гранаде также дает таким лидерам, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, шанс подтвердить свою приверженность Украине после того, как политическая нестабильность как в США, так и в Европе вызвала вопросы о продолжении поддержки.

В США спор между республиканским большинством в Палате представителей осложнил переговоры по бюджету и побудил демократа Байдена перейти от уверенности в том, что соглашение о помощи Украине будет достигнуто, к открытому выражению обеспокоенности.

"Меня это действительно беспокоит", - сказал Байден, а затем добавил: "Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансирование Украины".

В Словакии партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо заняла первое место на всеобщих выборах в выходные, пообещав прекратить военную помощь Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в прошлом месяце, что его страна больше не поставляет оружие  Украины и сосредоточена на восстановлении собственных запасов оружия.

Некоторые официальные лица Украины, Европейского Союза (ЕС) и НАТО призывают не преувеличивать значение этих событий, заявляя, что поддержка Киева в конечном итоге останется неизменной, поскольку это отвечает собственным интересам Запада.

Шольц заявил в среду, что он "очень уверен", что США продолжат поддержку Украины.

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