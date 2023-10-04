Зеленский: уверен, что помощь Украине от США и Европы удастся сохранить

Украине удастся сохранить помощь от США и Европы, поскольку любое промедление в этом вопросе будет играть на руку России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что сейчас США являются одним из лидеров в поддержке Украины.

"Я чувствую, что есть поддержка в США. Знаю, что есть стопроцентная поддержка Белого дома, большая поддержка в Конгрессе - она действительно мощная, двухпартийная. Соединенные Штаты не подводили нас в очень сложное время", - отметил Зеленский.

По его словам, среди представителей Республиканской партии звучали разные голоса по вопросу Украины, но в большинстве своем и демократы, и республиканцы поддерживали нашу страну.

Президент считает, что сейчас Россия слабее, чем в начале полномасштабного вторжения, поэтому пауза в поддержке Украины только поможет агрессору.

"Это не о том, чтобы не помочь Украине и усложнить наши наступательные или оборонительные действия. Нет. Любые паузы сегодня - это помощь исключительно в Российской Федерации", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что благодарен президенту США Джо Байдену и лидерам почти всех стран Европы, которые на стороне Украины.

"Мы будем делать все, чтобы этого не потерять", - заявил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в законопроект о временном бюджете. Этот вопрос хотят рассмотреть отдельно.

При этом Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, который поддерживал военную помощь Украине.

На фоне отсутствия нового финансирования Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставками оружия в Украину.