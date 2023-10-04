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Зеленского пригласили на саммит ЕС в Испании, но он вряд ли поедет

Киев, Среда 04 октября 2023 18:23
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Зеленского пригласили на саммит ЕС в Испании, но он вряд ли поедет Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение не неформальную встречу лидеров стран Европейского союза, которая пройдет 6 октября в Гранаде.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил в интервью Sky TG24.

По словам президента, на встречу его пригласил премьер Испании Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зеленский отметил, что вряд ли сможет побывать на саммите, поскольку сейчас необходимо его присутствие в Украине.

Неформальный саммит ЕС

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель направил приглашения лидерам государств-членов ЕС приглашение на неформальную встречу в Гранаде 6 октября.

На саммите планируется обсудить наиболее актуальные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается ЕС, и начать процесс размышлений о будущих приоритетах блока.

В частности, как отмечал Мишель, в ходе обсуждений хотят затронуть стратегическую повестку на 2024-2029 годы.

Стоит заметить, что в конце октября в Вашингтоне пройдет саммит США-ЕС. Президент Джо Байден, в частности, хочет обсудить с лидерами Евросоюза вопрос поддержки Украины.

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