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Европейские компании шпионят за украинскими технологиями дронов, - The Telegraph

Украина, Пятница 11 июля 2025 20:47
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Европейские компании шпионят за украинскими технологиями дронов, - The Telegraph Фото: Украина производит большое количество собственных дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Ряд недобросовестных европейских компаний якобы пытается украсть украинские беспилотные технологии. Также европейские "бизнесмены" фальсифицируют проведение боевых испытаний собственной продукции - из-за чего правительства стран Европы покупают фактически непроверенное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Издание пообщалось с Романом Княженко, главным исполнительным директором украинской компании Skyeton. Это известный украинский производитель, дроны которого использует почти вся украинская армия.

Среди прочего ассортимента беспилотников Skyeton выпускает системы Raybird. На счету Raybird - не менее 350 тысяч часов боевых полетов.

Промышленный шпионаж

Княженко заявил, что некоторые западные оборонные компании - он не стал приводить их названия - посещали его компанию с якобы предложениями сотрудничества. Однако на самом деле представители этих фирм под видом переговоров пытались украсть технологии.

"Многие европейские производители дронов выполняют фантастическую работу, и мы сотрудничаем со многими из них. Но другие много обещают, чтобы просто больше поговорить с вами, узнать, какие у вас есть секреты, а потом исчезают. Эти нечестные компании пытаются разведать, как мы работаем, какие решения у нас есть, что работает на поле боя", - утверждает он.

Тотальные фальсификации

Княженко добавил, что другие западные компании фальсифицируют боевые испытания дронов. Однако в реальности дроны совершают пару коротких полетов за тысячу километров от фронта. А европейские правительства в итоге инвестируют миллиарды в системы, которые не будут работать.

"Они (компании - ред.) делают замечательные презентации о том, как они работают в Украине. Но на самом деле они совершили лишь несколько полетов во Львове", - сказал он.

Более того, Княженко отметил, что иногда пытаются украсть не только технические данные по беспилотникам. Особенно "гениальные" компании воруют даже презентации.

"Иногда я открываю презентации других летательных аппаратов из Европы и вижу буквально свои собственные слова, без всяких изменений. Большая проблема после этого заключается в том, что миллиарды долларов идут компаниям, которые до сих пор не имеют никакого представления, что они делают", - отметил он.

Таким образом, страны, которые закупают непроверенные беспилотные системы, инвестируют в технологии, "которые на самом деле являются подделками". В критический момент они рискуют остаться с нерабочими дронами, которые не смогут поразить врага, резюмировал Княженко.

Развитие дронов: как дела у Соединенных Штатов

Тем временем в США Пентагон разрешил командирам американских войск закупать и испытывать дроны, а также проводить моделирование боевых действий с использованием беспилотников. В США хотят за два года стать лидерами в области использования и производства БПЛА.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на усиление возможностей страны в сфере применения дронов. Документы предусматривают усиление безопасности и снижение зависимости от иностранных производителей.

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