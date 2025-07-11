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Стать лидером за два года. Пентагон принял важное решение по закупке беспилотников

Пятница 11 июля 2025 11:06
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Стать лидером за два года. Пентагон принял важное решение по закупке беспилотников Фото: Пентагон принял важное решение по закупке беспилотников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны США Пит Хегсет разрешил командирам американских войск закупать и испытывать дроны, а также проводить моделирование боевых действий с использованием беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Согласно документам, Пит Хегсет отменил устаревшие правила, которые, по его мнению, ограничивают инновации.

Так, впервые полковники и капитаны американской армии могут независимо закупать и испытывать беспилотники, включая прототипы, напечатанные на 3D-принтере, и коммерческие системы, соответствующие стандартам национальной безопасности.

Они также могут немедленно начинать обучение и эксплуатацию дронов, минуя бюрократические препятствия, и тестировать нелетальные автономные дроны в контролируемых условиях. По данным СМИ, такое решение было принято с целью превзойти Россию и Китай в области дронов.

"Министерство обороны теряет бдительность... Смертоносность не будет ограничена самоограничениями... Наш главный риск - это избежание риска", - указал Хегсет в служебных записках, с которыми ознакомился Fox News.

По словам министра обороны США, на сегодняшний день Пентагону не удалось развернуть дроны в необходимом масштабе и с необходимой скоростью.

Хэгсет также признал, что сейчас Соединенные Штаты не являются лидером в сфере использования военных беспилотников. Но он поставил задачу Пентагону до 2027 года занять в этом аспекте мировое первенство.

"Малые дроны больше напоминают боеприпасы, чем высококлассные самолеты. Они должны быть дешевыми, быстро заменяемыми и относиться к категории расходных материалов", - добавил он.

Он также подчеркнул, что в течение 90 дней в США будут введены в действие три новых национальных полигона для испытаний дронов.

Что предшествовало

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на усиление возможностей страны в сфере применения дронов. Документы предусматривают усиление безопасности и снижение зависимости от иностранных производителей.

Отмечается, что особое внимание в подписанных документах уделяется мерам безопасности накануне проведения в США Чемпионата мира по футболу в 2026 году и летних Олимпийских игр 2028 года.

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