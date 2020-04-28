Люксембург перевірить на коронавірус все своє населення

Ілюстративне фото (УНІАН)

В країні планують перевірити 600 тисяч чоловік за місяць на COVID-19

Уряд Люксембургу планує провести тестування всього населення країни на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє Le Parisien.

Повідомляється, що загальне тестування має розпочатися 19 травня і триватиме протягом місяця. Щодня планується проведення 20 тисяч лабораторних тестувань. Всього в країні проживає трохи більше 600 тисяч осіб.

Першими тестування планують провести серед студентів та викладачів. Вони повинні пройти перевірку 4 травня перед поновленням навчального процесу в університетах.

На даний момент в Люксембурзі підтверджено 3729 випадків коронавіруса, з них 88 пацієнтів померли.

Раніше РБК-Україна писало, що у Словаччині найнижча смертність від COVID-19 в Європі. У країні на мільйон чоловік населення зафіксовано лише 3,3 смерті, тоді як в Польщі цей показник - 14,1, а в Іспанії - 496,2.

Крім цього повідомлялося, що уряд Франції планує пом'якшити карантинні обмеження в країні з 11 травня. При цьому повне скасування карантину можлива лише після завершення надзвичайного стану, який можуть продовжити ще на два місяці.