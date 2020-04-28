У Словаччині найнижча смертність від COVID-19 в Європі

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У країні закрили школи, магазини і межі раніше, ніж в будь-якій іншій країні після Італії

Найнижча смертність від коронавірусу серед європейських країн була зафіксована в Словаччині. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Для того, щоб стримати епідемію вірусу, країні допомогло введення жорстких заходів при перших випадках коронавіруса в країні, а також відстеження контактів хворих.

Так, Словаччина закрила школи, магазини і межі раніше, ніж будь-яка інша країна після Італії. Політики і телеведучі почали носити маски ще до того, як уряд зробив це обов'язковим.

"Швидкість важлива. Було б ідеально стримувати епідемію на тій стадії, коли ви можете відстежувати контакти кожного нового випадку. Озираючись назад, Словаччина вчинила правильно", - заявила завідувачка кафедри епідеміології у Медичному університеті у Відні Єва Шернхаммер.

Голова Братиславського району Юрай Дроба дав розпорядження закрити школи через два дні після виявлення першого випадку зараження в країні. Також на початку епідемії головний санітарний інспектор Ян Мікас наказав поліції зупинити колону лижників, які поверталися з Австрії, і помістити їх на обсервацію. Тоді близько 60 спортсменів підтвердили зараження коронавірусом.

Тепер у Словаччині найнижчий показник смертності від коронавіруса в Європі - 3,3 смерті на мільйон населення, тоді як в Польщі цей показник - 14,1, а в Іспанії - 496,2.

"Якщо ця тенденція збережеться, ми зможемо сказати, що впоралися з ситуацією як одні з кращих. Серед більшості населення вірус не поширюється", - резюмував глава урядового Інституту політики охорони здоров'я Мартін Сматана.

Нагадаємо, 1 квітня у Словаччині підтвердили першу смерть від коронавірусу. Так, від вірусу помер 60-річний чоловік, у якого була пневмонія.

Пізніше стало відомо, що з 22 квітня уряд Словаччини вирішив послабити карантин в країні. Так, відкрилися магазини, кафе і ресторани, а також дозволили займатися спортом на свіжому повітрі.