Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" представила оновлений список кандидатів у депутати на позачергові вибори у Верховну раду. Про це йдеться на сайті політсили.

Партія оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 21 липня.

У першій десятці відбулися зміни. Зокрема, голова Львівської ОДА Олег Синютка, який займав раніше восьме місце, став значитися в списку номером дев'ять. Його місце зайняв заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

У список увійшли:

1. Порошенко Петро

2. Парубій Андрій

3. Геращенко Ірина

4. Забродський Михайло

5. Федіна Софія

6. Джемілєв Мустафа

7. Зінкевич Яна

8. Ахтем Чийгоз

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Іванна

11. Артур Герасимов

12. Кубів Степан

13. Ірина Фріз

14. Южаніна Ніна

15. Луценко Ірина

16. Сюмар Вікторія

17. Ар'єв Володимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Микола

20. Алексєєв Сергій

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Іонова Марія

24. Бойко Наталія

25. В'ятрович Володимир

26. Никорак Ірина

27. Чорновол Тетяна

28. Денис П'ятигорець

29. Андрій Левус

30. Баласинович Наталія

31. Карпов Андрій

32. Бірюков Юрій

33. Таран Сергій

34. Черненко Олександр

35. Андрєєв Андрій

36. Габибуллаева Динара

37. Петров Олексій

38. Кириленко В'ячеслав

39. Розенко Павло

40. Соляр Володимир

41. Артюшенко Ігор

42. Талпеш Михайло

43. Погребиський Олександр

44. Висоцький Сергій

45. Бригинець Олександр

46. Урсуленко Олена

47. Смолій Андрій

48. Болдирєв Олег

49. Лапін Ігор

50. Людмила Обертинська

Нагадаємо, на з'їзді Порошенко представив список своєї партії "Європейська солідарність".

Лідер партії "Європейська солідарність" і п'ятий президент України Петро Порошенко розповів, яким чином буде формувати виборчий список. За його словами, він буде реалізовувати принцип рівності прав жінок і чоловіків у партійному списку "Європейської солідарності".