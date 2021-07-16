"Європейська солідарність" наполягає на створенні ТСК по справі "вагнерівців"

Він наголосив, що головне у цьому розслідуванні – гарантувати безпеку українським розвідникам, які брали участь у спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера".

Порошенко нагадав, що фракції "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини" відкликали своїх представників із ТСК, утвореної монобільшістю та ОПЗЖ.

Як повідомив Порошенко, вчора три фракції зареєстрували проект постанови, якою справа ПВК Вагнера вноситься до предмету відання ТСК - однак вона так і не була проголосована в залі.

"Відповідно до закону про ТСК єдине, для чого створюється комісія, є підготовка звіту виключно по предмету діяльності комісії, який визначила Верховна Рада. Як ви бачите, питання ПВК "Вагнера" у завданнях розслідування комісії немає. А отже і допитувати свідків вони мають лише з питань розслідування, які визначила Верховна рада. Йдеться зараз про безпеку свідків, про безпеку наших розвідників, яких влада зараз пресує, звільняє. А потім ще буде мати можливість притягнути до відповідальності за нібито розголошення державної таємниці комісії, яка не має справи Вагнера своїм предметом розслідування. Отже, мети встановити істину в комісії немає", - переконаний Порошенко.

Фракція прийняла рішення отримання підписних листів в секретаріаті Верховної ради для того, щоб зібрати підписи на позачергове засідання.

"Наше завдання - отримати підписні листи. Або змінити предмет розслідування комісії, або створити нову комісію. Як буде створена ця комісія, ми готові взяти у ній участь", - резюмував Порошенко.