"Европейская солидарность" настаивает на создании ВСК по делу "вагнеровцев"

Фракция "Европейская солидарность" собирает подписи за проведение внеочередного заседания парламента для голосования за проект постановления о ВСК по "вагнеровцам".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пятого президента, лидера партии Петр Порошенко.
Он отметил, что главное в этом расследовании - гарантировать безопасность украинским разведчикам, которые принимали участие в спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера".
Порошенко напомнил, что фракции "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" отозвали своих представителей из ВСК, созданной монобильшинством и ОПЗЖ.
Как сообщил Порошенко, вчера три фракции зарегистрировали проект постановления, которым дело ЧВК "Вагнера" вносится к предмету ведения ВСК - однако она так и не была проголосована в зале.
"Согласно закону о ВСК единственное, для чего создается комиссия, является подготовка отчета исключительно по предмету деятельности комиссии, определила Верховная рада. Как вы видите, вопрос ЧВК "Вагнера" в задачах расследования комиссии нет. А значит и допрашивать свидетелей они должны только по вопросам расследования, которые определила Верховная рада. Речь идет сейчас о безопасности свидетелей, о безопасности наших разведчиков, которых власть сейчас прессует, увольняет. А потом еще будет иметь возможность привлечь к ответственности за якобы разглашение государственной тайны комиссии, которая не имеет дела Вагнера своим предметом расследования. Итак, цели установить истину у комиссии нет", - убежден Порошенко.
Фракция приняла решение получения подписных листов в секретариате Верховной рады для того, чтобы собрать подписи на внеочередное заседание.
"Наша задача - получить подписные листы. Или изменить предмет расследования комиссии, или создать новую комиссию. Как будет создана эта комиссия, мы готовы принять в ней участие", - резюмировал Порошенко.
Как сообщалось, в Раде рассматривают возможность создания Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси было спецоперацией Службы безопасности Украины и спецслужбы США.
При этом в СНБО заявили, что у них не было информации об операции по "вагнеровцам".