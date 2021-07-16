"Европейская солидарность" настаивает на создании ВСК по делу "вагнеровцев"

Он отметил, что главное в этом расследовании - гарантировать безопасность украинским разведчикам, которые принимали участие в спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера".

Порошенко напомнил, что фракции "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" отозвали своих представителей из ВСК, созданной монобильшинством и ОПЗЖ.

Как сообщил Порошенко, вчера три фракции зарегистрировали проект постановления, которым дело ЧВК "Вагнера" вносится к предмету ведения ВСК - однако она так и не была проголосована в зале.

"Согласно закону о ВСК единственное, для чего создается комиссия, является подготовка отчета исключительно по предмету деятельности комиссии, определила Верховная рада. Как вы видите, вопрос ЧВК "Вагнера" в задачах расследования комиссии нет. А значит и допрашивать свидетелей они должны только по вопросам расследования, которые определила Верховная рада. Речь идет сейчас о безопасности свидетелей, о безопасности наших разведчиков, которых власть сейчас прессует, увольняет. А потом еще будет иметь возможность привлечь к ответственности за якобы разглашение государственной тайны комиссии, которая не имеет дела Вагнера своим предметом расследования. Итак, цели установить истину у комиссии нет", - убежден Порошенко.

Фракция приняла решение получения подписных листов в секретариате Верховной рады для того, чтобы собрать подписи на внеочередное заседание.

"Наша задача - получить подписные листы. Или изменить предмет расследования комиссии, или создать новую комиссию. Как будет создана эта комиссия, мы готовы принять в ней участие", - резюмировал Порошенко.