"Європейська солідарність" наполягає на створенні ТСК по справі "вагнерівців"
Фракція "Європейська солідарність" збирає підписи за проведення позачергового засідання парламенту для голосування за проект постанови щодо ТСК по "вагнерівцям".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву п’ятого президента, лідера партії Петро Порошенка.
Він наголосив, що головне у цьому розслідуванні – гарантувати безпеку українським розвідникам, які брали участь у спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера".
Порошенко нагадав, що фракції "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини" відкликали своїх представників із ТСК, утвореної монобільшістю та ОПЗЖ.
Як повідомив Порошенко, вчора три фракції зареєстрували проект постанови, якою справа ПВК Вагнера вноситься до предмету відання ТСК - однак вона так і не була проголосована в залі.
"Відповідно до закону про ТСК єдине, для чого створюється комісія, є підготовка звіту виключно по предмету діяльності комісії, який визначила Верховна Рада. Як ви бачите, питання ПВК "Вагнера" у завданнях розслідування комісії немає. А отже і допитувати свідків вони мають лише з питань розслідування, які визначила Верховна рада. Йдеться зараз про безпеку свідків, про безпеку наших розвідників, яких влада зараз пресує, звільняє. А потім ще буде мати можливість притягнути до відповідальності за нібито розголошення державної таємниці комісії, яка не має справи Вагнера своїм предметом розслідування. Отже, мети встановити істину в комісії немає", - переконаний Порошенко.
Фракція прийняла рішення отримання підписних листів в секретаріаті Верховної ради для того, щоб зібрати підписи на позачергове засідання.
"Наше завдання - отримати підписні листи. Або змінити предмет розслідування комісії, або створити нову комісію. Як буде створена ця комісія, ми готові взяти у ній участь", - резюмував Порошенко.
Як повідомлялось, в Раді розглядають можливість створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців".
Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив, що затримання "вагнерівців" в Білорусі було спецоперацією Служби безпеки України і спецслужби США.
При цьому в РНБО заявили, що у них не було інформації про операції по "вагнерівцям".