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"Європейська солідарність" наполягає на створенні ТСК по справі "вагнерівців"

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 13:13
"Європейська солідарність" наполягає на створенні ТСК по справі "вагнерівців" Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Фракція "Європейська солідарність" збирає підписи за проведення позачергового засідання парламенту для голосування за проект постанови щодо ТСК по "вагнерівцям".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву п’ятого президента, лідера партії Петро Порошенка.

Він наголосив, що головне у цьому розслідуванні – гарантувати безпеку українським розвідникам, які брали участь у спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера".

Порошенко нагадав, що фракції "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини" відкликали своїх представників із ТСК, утвореної монобільшістю та ОПЗЖ.

Як повідомив Порошенко, вчора три фракції зареєстрували проект постанови, якою справа ПВК Вагнера вноситься до предмету відання ТСК - однак вона так і не була проголосована в залі.

"Відповідно до закону про ТСК єдине, для чого створюється комісія, є підготовка звіту виключно по предмету діяльності комісії, який визначила Верховна Рада. Як ви бачите, питання ПВК "Вагнера" у завданнях розслідування комісії немає. А отже і допитувати свідків вони мають лише з питань розслідування, які визначила Верховна рада. Йдеться зараз про безпеку свідків, про безпеку наших розвідників, яких влада зараз пресує, звільняє. А потім ще буде мати можливість притягнути до відповідальності за нібито розголошення державної таємниці комісії, яка не має справи Вагнера своїм предметом розслідування. Отже, мети встановити істину в комісії немає", - переконаний Порошенко.

Фракція прийняла рішення отримання підписних листів в секретаріаті Верховної ради для того, щоб зібрати підписи на позачергове засідання.

"Наше завдання - отримати підписні листи. Або змінити предмет розслідування комісії, або створити нову комісію. Як буде створена ця комісія, ми готові взяти у ній участь", - резюмував Порошенко.

Як повідомлялось, в Раді розглядають можливість створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців".

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив, що затримання "вагнерівців" в Білорусі було спецоперацією Служби безпеки України і спецслужби США.

При цьому в РНБО заявили, що у них не було інформації про операції по "вагнерівцям".

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