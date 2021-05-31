Європейська компанія ISILaunch допоможе Україні запустити супутник "Січ-2-30"

Конструкторське бюро "Південне" уклало контракт з європейською компанією ISILaunch. Компанія допоможе підприємству вивести на орбіту український супутник "Січ-2-30".
Про це повідомив віце-прем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на сторінці у Facebook.
Україна вже здійснила авансовий платіж за виведення супутника "Січ-2-30" на орбіту.
"Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX за допомогою ракетоносія Falcon-9. Саме ISILaunch має відповідну угоду з цієї американською компанією, якою уповноважена на продаж послуг з виведення супутнього корисного навантаження на даному ракетоносію та надання відповідних інжинірингових послуг та матеріальної частини", - пояснив міністр.
Уруський зазначив, що запуск сателіту планується здійснити у грудні 2021 року, але також зарезервовано січень 2022 року на випадок, якщо у грудні запуск не відбудеться. Наразі український супутник готують до запуску.
"Запуск і подальше використання даного супутника дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони", - зазначив він.
Нагадаємо, як порахували у Державному космічному агентстві, запуск супутника "Січ-2-30" обійдеться українському бюджету у 2 млн доларів. Більше про цей сателіт та його запуск читайте в матеріалі "Україна в космосі. Що відомо про запуск супутника "Січ" і до чого тут Ілон Маск".
Додамо, український Держкосмос загалом планує вивести на орбіту 7 власних супутників, а також створити космодром. Така програма потребує 15 мільярдів гривень на п'ять років.