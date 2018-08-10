В Конгресі США закликають "ДНР" звільнити з полону журналіста Асєєва

В Конгресі занепокоєні тим, що терористи продовдують утримувати українського журналіста

Група Конгресу США з питань свободи преси закликала терористів на Донбасі звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідну заяву оприлюднили співголови групи, члени Палати представників Адам Шифф та Стів Чабот.

Конгресмени "глибоко занепокоєні" тим, що терористи "ДНР" продовжують утримувати журналіста Станіслава Асєєва з червня 2017 року.

"Асєєв писав для кількох українських ЗМІ та для місцевого бюро Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа, і був одним із кількох незалежних журналістів, які залишалися в підконтрольному сепаратистам регіоні, щоб надавати об’єктивну інформацію", - йдеться у заяві конгресменів.

Також вони наголосили, що Асєєв на початку липня оголосив голодування, тому "його ситуація стає жахливою".

Нагадаємо, в ОБСЄ закликають Росію звільнити Сенцова. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір стурбований погіршенням здоров'я утримуваного в російській колонії українського режисера Олега Сенцова і закликає РФ негайно його звільнити.