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Саммит ЕС согласовал ускорить доставку оружия и усилить ПВО Украины

Брюссель, Четверг 18 апреля 2024 09:00
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Саммит ЕС согласовал ускорить доставку оружия и усилить ПВО Украины Фото: саммит ЕС согласовал ускорить поставки оружия Украине (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Саммит ЕС согласовал ускорить поставки военной помощи Украине на фоне массированных атак России. Речь идет, в частности, об артиллерийских боеприпасах и ракетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключения саммита, опубликованные на сайте Европейского Совета.

Евросовет осудил продолжающиеся воздушные и ракетные атаки России против гражданского населения и гражданской и критической инфраструктуры Украины, включая недавние обстрелы энергетического сектора.

"Европейский Союз и его государства-члены активизируют предоставление гуманитарной помощи и помощи по вопросам гражданской защиты, включая такое оборудование, как генераторы и силовые трансформаторы", - говорится в заявлении.

Совет ЕС также поддержал усиление усилий для поставки Украине необходимой военной помощи, в частности, средств противовоздушной обороны.

"Европейский Совет отмечает необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины и ускорить и интенсифицировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты", - заявили в Совете ЕС.

Российские атаки

Стоит отметить, что Россия почти каждую ночь атакует Украину дронами-камикадзе. Также захватчики начали снова обстреливать украинскую энергетику. На фоне этого в некоторых регионах снова наблюдаются проблемы со светом. В частности, речь идет о Харькове.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, как в Украине найти ближайшее укрытие.

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