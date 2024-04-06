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Европейский совет выделил 41 млн евро Молдове: куда пойдут деньги

Фото: Европейский совет выделил 41 млн евро Молдове (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Европейский совет выделил Молдове 41 млн евро сроком на 40 месяцев. Помощь направлена для лучшей защиты граждан Вооруженными силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

Совет будет финансировать предоставление оборудования нелетального действия в следующих областях: мобильность, воздушное наблюдение, радиоэлектронная борьба и материально-техническое обеспечение.

Помощь направлена на то, чтобы Вооруженные силы Республики Молдова повысили оперативную эффективность, ускорили соблюдение стандартов ЕС и оперативную совместимость и, таким образом, лучше защищали гражданское население в кризисных ситуациях.

Также помощь направлена на укрепление потенциала Республики Молдова в отношении ее участия в военных миссиях и операциях Общей политики безопасности и обороны ЕС (CSDP).

"ЕС обязуется оказывать всю необходимую поддержку Молдове в решении проблем, с которыми она сталкивается в результате агрессивной войны России против Украины, и укреплять жизнестойкость, безопасность и стабильность страны перед лицом дестабилизирующей деятельности России", - написали на сайте Европейского совета.

Ранее мы писали, что по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, у Евросоюза есть только план полной поддержки Украины в войне с Россией.

Также мы сообщали, что Европейский совет отметил прогресс Украины и Молдовы в проведении реформ, необходимых для вступления в блок.

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