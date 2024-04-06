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Європейська рада виділила 41 млн євро Молдові: куди підуть гроші

Фото: Європейська рада виділила 41 млн євро Молдові (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Європейська рада виділила Молдові 41 млн євро терміном на 40 місяців. Допомога спрямована на кращий захист громадян Збройними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради .

Рада фінансуватиме надання обладнання нелетальної дії у таких областях: мобільність, повітряне спостереження, радіоелектронна боротьба та матеріально-технічне забезпечення.

Допомога спрямована на те, щоб Збройні сили Республіки Молдова підвищили оперативну ефективність, прискорили дотримання стандартів ЄС та оперативну сумісність та, таким чином, краще захищали громадянське населення у кризових ситуаціях.

Також допомога спрямована на зміцнення потенціалу Республіки Молдова щодо її участі у військових місіях та операціях Загальної безпекової та оборонної політики ЄС (CSDP).

"ЄС зобов'язується надавати всю необхідну підтримку Молдові у вирішенні проблем, з якими вона стикається внаслідок агресивної війни Росії проти України, та зміцнювати життєстійкість, безпеку та стабільність країни перед дестабілізуючою діяльністю Росії", - написали на сайті Європейської ради.

Раніше ми писали, що за словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, Євросоюз має лише план повної підтримки України у війні з Росією.

Також ми повідомляли, що Європейська рада відзначила прогрес України та Молдови у проведенні реформ, необхідних для вступу до блоку.

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