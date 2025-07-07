Европейское единство под угрозой? Польско-немецкая граница становится ловушкой для мигрантов и бизнеса

Польша вводит новые правила на границах, которые могут серьезно повлиять на повседневную жизнь многих. Этот шаг уже вызвал волну обсуждений и беспокойства, ведь затронет как простых граждан, так и бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Польша начала случайные проверки на своих границах с Германией и Литвой.

Это стало ответом на усиление контроля со стороны Германии, что, по словам премьер-министра Дональда Туска, создало "асимметрию" в пограничном режиме двух стран.

Известно, что новые меры будут действовать в течение 30 дней и коснутся всех видов транспорта, что может повлиять на около 150 000 поляков, которые ежедневно ездят на работу в Германию, в том числе и на завод Tesla под Берлином.

Проверки введены также и на границе с Литвой, через которую, по словам польских властей, теперь чаще всего пытаются попасть мигранты после того, как Польша укрепила границу с Беларусью. В Варшаве заявили, что будут возвращать нелегальных мигрантов обратно в Литву.

Политический контекст

Миграционная тема в Польше приобрела особую остроту на фоне победы националиста Кароля Навроцкого на президентских выборах 1 июня.

При этом решение Польши является ответом на более жесткие меры со стороны новой немецкой власти, которая начала активнее проверять пассажиров на границе.

Так, в Германии правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца сталкивается с критикой за временный контроль на границе, введенный предыдущим правительством и усиленный нынешним.

Например, оппозиционные "Зеленые" считают такие действия нарушением правил ЕС и популизмом, что вредит единству блока перед лицом угроз со стороны России. Они также предупреждают об экономических последствиях для регионов, где тысячи работников зависят от свободного движения через границу.

"Еще более жесткие ограничения на свободу передвижения бьют по рабочим и трансграничной торговле", - говорит представитель "Зеленых" по внутренней политике Марсель Эммерих. По его словам, это создает реальную угрозу для экономики Германии.

Между тем в немецкой промышленно-торговой палате предупреждают, что если польские работники не смогут вовремя добираться до работы, то возрастает риск, что они будут искать другую работу, что еще больше углубит дефицит кадров в приграничных регионах, в частности в Бранденбурге.