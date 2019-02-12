В Європі погіршується ситуація зі свободою слова, - доповідь

Найбільшу кількість порушень свободи ЗМІ спостерігалося в Італії

В докладе говорится о том, что уровень европейской свободы прессы в 2018 - самый неустойчивый за весь период после окончания холодной войны.

Отметим, РБК-Украина писало, что Human Rights Watch в своем докладе обвинила украинские власти в ограничении свободы слова в 2018. В докладе говорится о том, что в 2018 году в Украине продолжали ограничивать свободу выражения мнений, свободу информации и свободу СМИ, не приложили достаточно усилий для расследования нападений на активистов и недостаточно противостояли насилию против меньшинств.

Добавим, что в рейтинге Свободы в Интернете от Freedom House уровень свободы в Интернете в Украине постепенно ухудшается.