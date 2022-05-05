RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Європі істотно збільшився попит на норвезький газ, - ЗМІ

Офіс Equinor (Фото: nhst.tech)
Автор: Константин Широкун

Виконавчий директор найбільшого норвезького енергетичного концерну Equinor Андерс Опедал заявив, що за останні тижні масово зріс попит на норвезький газ, оскільки Європа намагається відмовитися від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Ми бачимо, що потреба в нашому газі останнім часом істотно зросла", — прокоментував збільшений попит на енергоносії Опедал в ефірі норвезького телеканалу NRK.

Раніше повідомлялося, що Норвегія відправить в Україну 155-мм гусеничні гаубиці. Замість застарілої артилерійської установки Міністерство оборони закуповує південнокорейські 155-мм САУ K9 Thunder.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия