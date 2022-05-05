У Європі істотно збільшився попит на норвезький газ, - ЗМІ

Виконавчий директор найбільшого норвезького енергетичного концерну Equinor Андерс Опедал заявив, що за останні тижні масово зріс попит на норвезький газ, оскільки Європа намагається відмовитися від російських енергоресурсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
"Ми бачимо, що потреба в нашому газі останнім часом істотно зросла", — прокоментував збільшений попит на енергоносії Опедал в ефірі норвезького телеканалу NRK.
Раніше повідомлялося, що Норвегія відправить в Україну 155-мм гусеничні гаубиці. Замість застарілої артилерійської установки Міністерство оборони закуповує південнокорейські 155-мм САУ K9 Thunder.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.