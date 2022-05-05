В Европе существенно увеличился спрос на норвежский газ, - СМИ

Исполнительный директор крупнейшего норвежского энергетического концерна Equinor Андерс Опедал заявил, что за последние недели массово возрос спрос на норвежский газ, поскольку Европа пытается отказаться от российских энергоресурсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
"Мы видим, что потребность в нашем газе в последнее время существенно возросла", — прокомментировал возросший спрос на энергоносители Опедал в эфире норвежского телеканала NRK.
Ранее сообщалось, что Норвегия отправит в Украину 155-мм гусеничные гаубицы. Вместо устаревшей артиллерийской установки Министерство обороны закупает южнокорейские 155-мм САУ K9 Thunder.
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