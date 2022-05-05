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У Європі істотно збільшився попит на норвезький газ, - ЗМІ

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Осло, Четвер 05 травня 2022 04:03
У Європі істотно збільшився попит на норвезький газ, - ЗМІ Офіс Equinor (Фото: nhst.tech)
Автор: Константин Широкун

Виконавчий директор найбільшого норвезького енергетичного концерну Equinor Андерс Опедал заявив, що за останні тижні масово зріс попит на норвезький газ, оскільки Європа намагається відмовитися від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Ми бачимо, що потреба в нашому газі останнім часом істотно зросла", — прокоментував збільшений попит на енергоносії Опедал в ефірі норвезького телеканалу NRK.

Раніше повідомлялося, що Норвегія відправить в Україну 155-мм гусеничні гаубиці. Замість застарілої артилерійської установки Міністерство оборони закуповує південнокорейські 155-мм САУ K9 Thunder.

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